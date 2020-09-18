Ünlü holdingi dolandıran dolandırıcı, paraları dolandırıcıya kaptırdı

İnşaat, makine ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren Konya merkezli İttifak Holding, dolandırıldı. Kendisini Londra'da bir fon yöneticisi olarak tanıtan Umut Utkan, 2013 yılında ittifak Holding'le irtibata geçti. Holdinge bağlı ADESE isimli şirketin hisselerini yabancı fonlara satabileceğini belirten Utkan, devir için bir miktar hissenin satış için hesabına geçirilmesini istedi. Holding yöneticileri 15 milyon TL tutarındaki hisseyi Utkan'ın hesabına geçirdi ve ardından Umut Utkan kayıplara karıştı.

Dolandırıldığını anlayan holding alacak davası açtı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yıllardır devam edem davada Umut Utkan'a ulaşılamadı.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Şok edici gerçek yıllar sonra, Umut Utkan'n Avukatı Zeynep Küçük aracılığıyla yaptığı bir suç duyurusuyla ortaya çıktı. Süreç içinde yaklaşık 18 milyon dolara ulaşan hisseler, Umut Utkan tarafından satıldı ve elde edilen gelirin 24 Milyon Liralık bölümü, Türkiye'de enerji santrali kuracağını iddia eden Kerem Akbaş isimli şahsı aktarıldı. Ancak Kerem Akbaş'ın enerji santrali kurmadığı gibi aldığı para ile Bodrum Türkbükü'nde lüks bir arazi satın aldı.

DOLANDIRICISI DOLANDIRILDI

İttifak Holding'den iddiaya göre çaldığı paraları başkasına kaptıran Umut Utkan da dolandırıldığını belirtip savcılığa başvurdu ve alacak davası açtı. Kendisinden çaldığı paraları geri almak için Utkan'ın dava açtığını öğrenen İttifak Holding de yıllar önce kaptırdığı parayı tahsil etmek için yeniden İstanbul Asliye hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Umut Utkan'ın şikâyetçi olduğu şirkete ihtiyati tedbir konmasını talep ederek dava açan İttifak Holding, Utkan tarafından Kerem Akbaş'a açılan alacak davasına konu paranın kendisine ait olduğunu ifade etti.