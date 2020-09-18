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Yunanlılar ölüme gönderdi Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Giriş Tarihi: 18.9.2020 ABONE OL
Yunanlılar ölüme gönderdi Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 54 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında 2 can salı içinde sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti. Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 54 kişiyi bota alarak karaya çıkardı. Marmaris Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sığınmacıların kaçak geçişlerini organize ettiği ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Yunanlılar ölüme gönderdi Türk Sahil Güvenliği kurtardı
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