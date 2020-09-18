Zehir tacirlerinin kimliği kola yapılan dövmeden çözüldü

Olay, Sandıklı ilçesi Çamoğlu Köyü Akdağ bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgileri göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgedeki ormanlık arazi içerisine yaklaşık 50 kök kenevir bitkisi ekildiği tespit edince, kenevirleri eken şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler drone ve fiziksel takip bölgeye iki erkek şahsın motosiklet ile geldiklerini belirledi. Şüphelerden birinin kolundaki dövmeyi inceleme alan ekipler şahısların Sandıklı ilçe merkezinde ikamet eden K.U. ile Örenkaya köyünde ikamet eden A.D. olduğunu tespit etti. Şahısların kimliklerini belirleyen ekipler ardından şüphelilerin evlerine yaptıkları baskında 450 gram kubar esrar ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.