Ziyaret Tepe’de kazılar başladı

MUŞ'UN Malazgirt ilçesinde 100'den fazla mezarın bulunduğu Ziyaret Tepe olarak bilinen alanda 'Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması' projesi kapsamında kazı çalışmaları başladı. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Adnan Çevik, "Çanakkale, Sarıkamış'tan sonra Malazgirt gibi var oluşumuzu sağlayan büyük zaferin şehitlerini Sultan Alparslan'ın, Selçuklu şehitlerinin gömüldüğü alanı tespit etmiş olmak bizi çok heyecanlandıracak" dedi. Yüzey taramaları sonrası mezarlık alana yoğunlaşacaklarını açıklayan Çevik, kazıların 23 Eylül'e kadar devam edeceğini söyledi.