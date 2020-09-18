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'ta eşiyle 'ekmek alma' tartışması yaşayan adam intihara kalkıştı

'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki H.D., eşi D.D. ile kavga etti. Ekmek alma tartışması yaşayan çift, neredeyse ölümle burun buruna geliyordu. H.D., ekmek almaya gitmesini istediği D.D.'nin "Ekmek almaya ben niye gidiyormuşum. Sen git" sözlerine kızdı. Tartışma daha da büyüdü. H.D. camdan atlamak istedi. Olayı görenler ise durumu hemen ekiplere haber verdi. Yaşlı adam ikna edilerek hastaneye götürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 22:37 Son Güncelleme: 18.9.2020 23:04 ABONE OL
Zonguldak'ta eşiyle 'ekmek alma' tartışması yaşayan adam intihara kalkıştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iki eş arasında 'ekmek' kavgası çıktı. Önce tartışma şeklinde başlayan olay, büyüdü ve kavgaya döndü. Kavga neredeyse ölümle sonuçlanıyordu.

"'SEN EKMEK ALMAYA GİT' DEYİNCE İNTİHARA KALKIŞTI

Eşi ile ekmek almaya gitme konusunda tartışan H.D. (79) intihara kalkıştı. Yaşlı adam sağlık ekiplerince ikna edildi. Olay, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre evde yemek için hazırlık yapan H.D. ve D.D. (76) çifti arasında ekmek alma tartışması çıktı. H.D., ekmek almaya gitmesini istediği eşi D.D.'nin "Ekmek almaya ben niye gidiyormuşum. Sen git" sözlerine kızarak kendisini evin penceresinden atmaya kalktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.D.'yi ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. H.D., sağlık kontrolü için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Zonguldak'ta eşiyle 'ekmek alma' tartışması yaşayan adam intihara kalkıştı
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