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Anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü

'nın Gemlik ilçesinde bir abla, anne ve babasını odaya kilitlediği için tartıştığı erkek kardeşini tüfekle öldürdü. Alınan bilgiye göre, olay Cihatlı Köyü'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Anne babasını odaya kilitleyen kardeşi Hasan Ali Y. (30) ile ablası Gülderen Y (40) arasında tartışma çıktı. Öfkeli abla evde bulunan tüfekle kardeşinin göğsüne ateş etti.

İHA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 12:03 Son Güncelleme: 19.9.2020 12:32 ABONE OL
Anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü

Olay yerinde ağır yaralanan ve ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ali Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, özkardeşini tüfekle öldürdüğü öne sürülen abla Gülderen Y.'yi gözaltına alırken, acılı anne baba da ifadelerine başvurulmakı üzere jandarma karakoluna götürdü.

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Anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü

Jandarma ekipleri mahalle etrafında güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü
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