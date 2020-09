Anne ve babasının mezarını için cihaz tasarladı!

Anne ve babasının mezarına gidemediği için böyle bir cihaz tasarladığını belirten Tayfun Erturk, Türkiye genelinde halihazırda bu cihazın örneğinin olmadığını söyledi. Tayfun Ertürk, "2009 yılında önce annemi, 22 gün sonra ise babamı kaybettim. Bu benim için büyük bir yıkım oldu. Annem ve babamın kabirleri Şehitler Mahallesi Mezarlığı'nda. Ben İnegöl merkeze taşındığım için her gün mezarlarına gidemiyorum. Son aylarda rüyalarıma giren annem, 'Oğlum bizler burada duaya muhtacız, sen de yoksun' gibi sözler söyleyince büyük üzüntü duydum. Böyle bir cihaz yapmak istedim. Şehitler Mahallesi'nde ikamet ettiğimde her gün geliyordum mezarlarına ama İnegöl merkeze gidince her gün gelemez oldum" dedi.