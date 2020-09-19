Annesine sorduğu soru skandalı ortaya çıkardı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 4 yaşındaki küçük kızın bakıcılığını yapan 37 yaşındaki kadın mide bulandıran bir istismarda bulundu. Küçük kızın annesine sorduğu cinsel içerikli bir soru üzerine anlaşılan skandal ardından kadın hakkında dava açıldı. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki küçük kız, "Anne … yapabilir miyim?" şeklinde cinsel içerikli bir soru sordu. Bu soru üzerine şaşkına uğrayan anne, bu durumu nereden bildiğini sordu. Küçük kız annesine, bakıcısı Kiraz Y.'nin kendisine bunu yaptırdığını anlattı. Cevap karşısında şoke olan genç kadın, soluğu savcılıkta aldı.

KÜÇÜK KIZA İĞRENÇ İSTİSMAR

Mağdur kızın Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alındı. Küçük kız ifadesinde, şüpheli bakıcı Kiraz Y.'nin kendisine dokunduğunu, vücudunun özel bölgelerine temasta bulunduğunu, şüphelinin kendi vücudunda cinsel amaçlı kendisini kullandığını ifade etti. Mağdur kızın ifadesi esnasında hazır bulunan adli görüşmeci beyanında küçük kızın sözlerinin güvenilir olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma sonucunda iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, mağdurun yaşı nedeniyle olayları tam olarak anlatamamış olmasına rağmen dört yaşındaki çocuğun bilmesinin mümkün olmadığı şeyleri anlattığı ve bu eylemlerinin kendisine yönelik gerçekleştirilmiş olduğunda anlayabileceği şeyleri anlattığının belirlendiği kaydedildi.

'BANA İFTİRA ATILDI' İDDİASI

İddianamede şüphelinin ifadesine de yer verildi. Şüpheli kadın ifadesinde, "Beylikdüzü tarafında matbaada çalışırken müştekinin çocuğuna bakmam için benimle anlaştı. 2 bin 300 TL para karşılığında anlaştık ancak kendisi bana hak ettiğim ücreti vermedi. Bu sebeple aramızda husumet oldu. Bu olaydan önce kendisine sigorta yaptırmasını ve paramı vermesini söyleyince bana iftira atmakla tehditte bulundu. Ben kesinlikle üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Savcılıkça, şüpheli Kiraz Y.'nin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildi.

Şüphelinin 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan cezalandırılması talep edildi. Dava, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.