Arkadaşlarıyla birlikte eski patronuna saldırıp, iş yerine zarar verdi

Olay, dün Beyzade Efendi Bulvarı'ndaki bir büfede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, 2 gün önce çalıştığı büfeden işten çıkarıldı. Duruma öfkelenen bu kişi, dün 3 arkadaşıyla birlikte büfeye gelerek eski patronuyla tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli ve 3 arkadaşı, büfe sahibine sopayla saldırdıktan sonra, iş yerine zarar verip kaçtı.

Büfe sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.