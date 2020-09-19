Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören, yapılan son testi negatif çıkan Hacer Ç. gözyaşları içinde Uzm. Dr. Selman Karadayı'nın (37) elini öptü. 66 yaşındaki Hacer Ç., sağlık çalışanlarının büyük gayretleri sonucu koronavirüsü yendi. Son testi negatif çıkan, kritik eşikten döndüğü öğrenilen Hacer Ç., yoğun bakım uzmanı Dr. Karadayı'nın muayenesi sırasında sağlık çalışanlarına moral vermek için 'Hasta değilim, çok iyiyim' dedi. Hasta ve hekim arasında esprili geçen diyaloglar sırasında vatandaşların çok dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Dr. Karadayı'nın eldivenli elinden tutarak bir kere daha teşekkür eden Hacer Ç. gözyaşları içinde onun elini öptü. Dr. Karadayı'nın tüm engellemelerine ve elini çekmeye çalışmasına rağmen elini öpen Hacer Ç., "Bu eller bizi sağlığımıza kavuşturdu. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.