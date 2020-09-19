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Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı

'ın Niksar ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kalan Bahattin Yurdaer (32), ekiplerince kurtarıldı

DHA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 21:49 ABONE OL
Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi Ayazma Küme Evleri'nde meydana geldi. Kendi bahçesindeki ceviz ağacına çıkarak hasat yapmak isteyen Bahattin Yurdaer, 8 metre yükseklikte yorgunluktan dolayı mahsur kaldı. Yurdaer'in ağaçta mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Arazinin engebeli olması nedeniyle bölgeye gidemeyen itfaiye ekipleri, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Tokat AFAD ekipleri, ağaçta mahsur kalan Bahattin Yurdaer'i beline ip bağlayarak mekanizma yardımıyla bulunduğu yerden indirdi. Yurdaer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı
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