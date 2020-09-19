Darp edildi, ölmeden helallik istedi

Konya'da nikâhsız birlikte yaşadığı 2 aylık hamile kadını hortumla dövdükten sonra başına sopayla vurup öldüren Suriyeli zanlı hakkında ağır müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Suriyeli Mahmud El Hüseyin, geçen kasımda birlikte yaşadığı 19 yaşındaki Halidiye El Hamid'i kendisini aldattığını öne sürerek, çocuklarının gözü önünde hortum ve sopayla dövdü. Hamile kadın, başına aldığı sopa darbesiyle yere yığıldı. Eşinin baygınlık geçirdiğini zanneden zanlı, polisi arayıp yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, kadının öldüğünü belirledi. Katil zanlısı ifadesinde "Bana, 'Hakkını helal et. Kafam dolaşıyor Mahmud' dedi" şeklinde konuştu.