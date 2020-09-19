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Dilendirilen çocuklara yuva çözümü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 ABONE OL
Dilendirilen çocuklara yuva çözümü
Taksim Meydanı'nda yerli ve yabancı turistlerden para dilenen çocukların sayısı her geçen gün artarken İBB zabıtasının bir dilencide koronavirüs çıkması nedeniyle müdahale etmekten kaçındıkları ileri sürüldü. Vatandaşların şikayeti doğrultusunda polis, çocuk dilenciler üzerinde önemli bir çalışma gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güven Timi ekipleri bir ayda İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda dilencilik yapan ve yaptırılan 12 çocuğu sokaktan alarak Şeyh Zayed Çocuk Yuvası'na teslim edildi.
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Dilendirilen çocuklara yuva çözümü
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