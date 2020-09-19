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Direğe tırmanınca akıma kapılan kişi, öldü

'da, tırmandığı elektrik direğinde akıma kapılan (33), hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 16:56 ABONE OL
Direğe tırmanınca akıma kapılan kişi, öldü

Olay, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik direğine tırmanan Ahmet Karaca, tellere dokununca akıma kapılarak bayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve kurtarma ekipleri, Karaca'yı direkten indirdi. Karaca, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Ahmet Karaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Direğe tırmanınca akıma kapılan kişi, öldü
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