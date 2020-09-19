Hem gasp edildi hem darp edildi

İstanbul'da telefonu ile konuşarak evine giden genç kadın arkasından gelen bir kişinin telefonunu çalmasıyla hayatının şokunu yaşadı.

Olay İstanbul Kâğıthane'de meydana geldi. Akşam saatlerinde işinden çıkan Ayşegül A., evine yakın bir mesafede cadde üzerinde yürüyordu. Bu sırada genç kıza doğru hızla bir şahıs koşmaya başladı. Aniden genç kızın elindeki telefonu alaya çalışan genç adam bu sırada kendisine direnen Ayşegül A.'yı etkisiz hale getirmek için darp etmeye başladı.

YERDE TEKMELEDİ

Genç kıza önce tekme atarak yere fırlatan gözü dönmüş gaspçı ardından darp etmeye devam etti. Etrafta bulunan vatandaşların yardımıyla gaspçının elinden kurtulan genç kız polise giderek yardım istedi. Kendisini yağmalayan gencin kısa bir süre sonra gözaltına alınmasıyla olayın uyuşturucu satın almak için gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU İÇİN GASP ETTİ

Emniyette ifadesi alınan genç adam 5 ay önce cezaevinden yeni çıktığını ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu bu nedenle gasp eylemini gerçekleştirdiğini anlattı. 31 yaşındaki Tolga Ç., ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tolga Ç., hakkında yürütülen soruşturma kapsamında üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği tespit edildi. Savcılık genç adam hakkında 'Gece Vakti Yağma' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Genç adam ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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