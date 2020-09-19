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iskelesinde ceset bulundu

Giriş Tarihi: 19.9.2020 ABONE OL
İDO iskelesinde ceset bulundu
İstanbul Eminönü'ndeki İDO iskelesinde denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Dün sabah saat 07.00 sıralarında Eminönü İDO iskelesinde deniz üzerinde hareketsiz birini olduğunu görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar suya atlayarak cesedi bota aldı. Polis ekipleri 35'li yaşlarda olduğu tahmin edilen cesedin üzerinde inceleme yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
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İDO iskelesinde ceset bulundu
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