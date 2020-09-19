İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika kademeli mesai saatleri açıklaması! İstanbul'da kademeli mesai saatleri nedir, özel sektör için nasıl olacak?

İstanbul'da kademeli mesai saatleri nasıl olacak sorusunun yanıtı, Vali Ali Yerlikaya'nın son dakika açıklamaları ile cevap buldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesaiyle ilgili basın toplantı düzenledi. Yerlikaya, "Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu değil, mutlaka özel sektöründe kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı görüş birliğine varılmıştır" dedi.

İSTANBUL'DA KADEMELİ MESAİ SAATLERİ NASIL OLACAK?

Vali Ali Yerlikaya, kamudaki kademeli mesai saati hakkında bilgi paylaşırken özel sektör çalışanlarını da ilgilendiren çok önemli açıklamalar yaptı. Peki, İstanbul'da kademeli mesai saatleri nedir, kamu ve özel sektör için nasıl olacak?

İşte, Vali Ali Yerlikaya'nın son dakika mesai saatleri açıklaması;