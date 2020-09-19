Karşı koymadığı halde dövmeye devam etti

İstanbul Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında çıkan tartışma sırasında Halil Sezai'nin yaşlı adamı tekme tokat dövdüğü görüntüler izleyenleri derinden sarsarken olayla ilgili adli süreç ise devam ediyor. İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin Halil Sezai'yi tutuklama gerekçesinin detayları belli oldu. Hakimlik tutuklama kararında, şüpheli Sezai'nin eline odun parçası alarak müştekinin evine gittiğine ilişkin kamera görüntüleri olduğu, şüphelinin elinde bulunan odun parçasını müştekinin eline alıp attığının görüldüğü, müştekinin şüpheli tarafından bir süre aralıklı olarak darp edildiğine ilişkin görüntülerin olduğu belirtildi. Müştekinin herhangi bir karşı koyma eylemi sergilemediği halde Halil Sezai'nin eylemlerinin devam ediyor olmasının olayın başlangıcında şüphelinin odun parçasıyla doğrudan saldırdığı şeklindeki beyanı doğrular mahiyette olduğu anlatıldı. Kararda, delillerin tam olarak toplanmamış olduğu ve olayla ilgili kişilerin etki altına alınarak delillerin karartılma ihtimalinin bulunduğu, adli kontrol tedbirinin mevcut soruşturma yönünden yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu kaydedildi.Halil Sezai'nin hakimlik ifadesi de ortaya çıktı. Sezai ifadesinde, "... Kendime yakıştıramıyorum. Yaptığım hayvanlıktı. Yaptığımı tasvip etmiyorum. Ancak o an yaşadığım şey bir öfke patlaması gibiydi. Bunun sebebi de o kişinin bana sürekli ağır hakaretler etmesi olduğunu şu an net olarak hatırlıyorum. Keşke olaylar buraya gelmeseydi. Çok pişmanım" dedi.