Kayıp Alzaymır hastası GPS verici sayesinde bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yılantaş Yaylası'nda önceki gün akşam saatlerinde kaybolan 70 yaşındaki alzaymır hastası H.Ö'nün yakınlarının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Yaşlı adamın oğlunun babasının bileğine taktığı GPS vericiden alınan sinyalin olduğu bölgede iz takip köpeği eşliğinde jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından arama yapıldı.

Arama sonucu yaşlı adam gece saatlerinde kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kadra Yaylası Yeşilyurt Vadisi'nde ormanlık alanda dere yatağına yakın bir yerde kayanın üzerinde oturur vaziyette bulundu.

Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

Açıklamada, ayrıca alzaymır başta olmak üzere bu tür rahatsızlığı olan vatandaşlara kısa sürede ulaşmak için Trabzon Jandarma Komutanlığınca "akıllı saat" ile ilgili bir çalışma yürütüldüğü de belirtildi.