Duygu Delen’in avukatları: ‘Kemerle dövülüp balkondan atıldı’

Gaziantep'te eski erkek arkadaşının 4. kattaki evinden şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ailesinin avukatları, dosyada genç kızın dövülerek balkondan atıldığına yönelik bulguların yer aldığını söyledi. Avukat Önder Alkurt, şüpheli Mehmet Kaplan'ın olay günü Duygu'yu, saat 10.00'den 11.30'a kadar cep telefonundan arayarak ve mesaj göndererek tehdit ettiğini söyleyerek, "Duygu şüpheli Mehmet'in evine tehditle gitmek zorunda kalmış. saat 11.58'de eve gitmiş. kamera görüntülerinde de çok istekli gitmediği görülüyor.







Mehmet Kaplan'ın kanında 257 promil alkol bulundu. Yani, zehirlenecek düzeyde alkol almış. Duygu'nun böyle bir durumdaki insanın yanında 3 saat 20 dakika gönüllü kalması düşünülemez. Ön otopside yoğun ekimozlar saptandı. Bu ekimozlar, Duygu'nun tahta ya da kemer benzeri bir şeyle yoğun bir şekilde dövüldüğünü gösteriyor. Bize göre şüpheli, Duygu'yu en az 2 saat dövdü. Zaten evde de kemer bulundu. Şüpheli ayrıca olay sırasında bir arkadaşına 'kıza yapabileceğimi yaptım, dünyanın eziyetini yaptım' şeklinde mesaj atıyor" diye konuştu.







'KAN İZLERİ OLAYI ÇÖZECEK'

Avukat Ömer Faruk Akan ise "Duygu'nun düştüğü yer ile bina arasında 4 metre, balkonla düştüğü yer arasında da 2.2 metre var. Bu da atlamış olma ihtimalini zayıflatıyor. Kanlar Duygu'ya ait çıkarsa, ölmeden önce şiddete maruz kaldığı da ortaya çıkacak. Şüpheli 'kasten adam öldürme' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından tutuklamıştı. Dava da bu yönde açılırsa, 18 yaşından küçük çocuğun kasten öldürülmesinin cezası ağırlaştırılmış müebbet, çocuğa cinsel istismarın cezası da 8 yıldan 15 yıla kadar hapistir" dedi.

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