Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Eylül Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgula!

Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları merakla bekleniyordu. Şans oyunu sevenler sayısal loto sonuçları sorgulama işlemi yapmak için araştırmalarına başladılar. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 62 milyon TL devretmişti. Bunun ardından da Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

19 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 19, 25, 35, 47, 57, 85 ve joker 55 oldu. 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5+1 bilen de olmazken 5 bilen iki kişi 195.914,30 TL, 4 bilen 280 kişi 1.399,35 TL, 3 bilen 9.249 kişi 105,90 TL ve 2 bilen 143.383 kişi ise 10,20 TL ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 19 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 19 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;