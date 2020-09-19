Sude’den korona mesajı: Bu işin şakası yok

Yozgat'ta koronavirüse yakalanan 13 yaşındaki diyabet hastası Sude Erdoğan'dan anlamlı mesaj... 13 yaşında diyabet hastası Sude Erdoğan, nefes darlığı ve şeker yükselmesi nedeniyle Yozgat Şehir Hastanesi acil servis bölümüne geldi. Burada şekeri yükselen ve komaya giren Sude'ye akciğer tomografisi çekildi. Sude'ye Kovid- 19 tanısı konuldu. Bunun üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen, burada 5 gün yoğun bakımda kalan ve plazma tedavi alan Sude'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Sosyal medyada yayınladığı videoda "Bu işin şakası yok" mesajı veren Sude, şunları söyledi: "Kovid-19 hastalığına yakalandım ve çok ağır bir şekilde atlattım. Lütfen maskemizi takalım, mesafe kurallarına uyalım. Bu işin asla şakası yok. Sevdiklerimizi koruyalım."