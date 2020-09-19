Taksim’de dronelu koronavirüs denetimi

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı turizm polisleri ve İHA Büro Amirliği ekipleri, drone destekli maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. İHA Büro Amirliği ekiplerince Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde gezdirilen drone ile caddede dolaşanlara Türkçe ve İngilizce maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Caddede devriye gezen turizm polisleri, maske takmayan vatandaşları uyardı. Bazı vatandaşlar, dronenun kendilerini görüntülediğini fark edince çantalarında ya da ellerinde taşıdıkları maskeleri çıkartarak yüzlerine taktı.