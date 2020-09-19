Türkiye bu son dakika haberini konuşuyor! Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli Ümit Can Uygun'un annesi intihar mı etti, cinayete mi kurban gitti?

Müge Anlı'nın programında araştırılan Aleyna Çakır olayının perde arkası gün yüzüne çıkmaya başlarken gelen son dakika haberi adeta tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Genç kızı katili olduğundan şüphelenilen Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un dağlık alanda başından vurulmuş halde bulunmasının ardından şüpheli ismin ailesi olayda Müge Anlı ve ekibini suçlarcasına bir açıklama yapmış ve Gülay Uygun'un Aleyna Çakır olayı nedeniyle intihar ettiği iddiasında bulunmuşlardı. Şüpheli ölüm üzerine başlatılan soruşturmada olayın gerçekten intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunu parmak izleri çözecek. İşte son dakika haberinin detayları…

ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ İNTİHAR MI ETTİ YOKSA CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

21 Yaşındaki Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından şüpheli olayda soruşturma başlatılmış ve genç kızın öldürülüp intihar süsü verildiği yönündeki iddialarla beraber bu olay Müge Anlı programına taşınmıştı. Konuya ilişkin araştırmalar sürerken Aleyna'nın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un annesi dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu…