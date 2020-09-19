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Turna balığını avlayan görüntülendi

Mazgirt ilçesi Akpazar beldesinde hayvancılıkla uğraşan Kadir Gültekin, Peri Çayı’nda bir yılanın balık avlağını fark etti. Çaya giren Gültekin, yavru turna balığı avlayan yılanı, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İHA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 11:39 ABONE OL
Turna balığını avlayan yılan görüntülendi

Mazgirt ilçesi Akpazar beldesinde hayvancılıkla uğraşan Kadir Gültekin, Peri Çayı'nda bir yılanın balık avlağını fark etti. Çaya giren Gültekin, yavru turna balığı avlayan yılanı, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.



Daha önce yılanın balık avlamasına tanık olmadığını belirten Kadir Gültekin, "Peri Çayı yakınlarında keçilerimi otlatırken tesadüfen fark ettim. Suya giren yılan, yavru turna balığını avladıktan sonra yeniden karaya çıkarak gözden kayboldu" dedi.

Tunceli'de geçtiğimiz günlerde de Ovacık Gözeleri'nde kırmızı benekli alabalık avlayan yılan görüntülenmişti.

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Turna balığını avlayan yılan görüntülendi
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