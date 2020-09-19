Yaşlı adamı döven Halil Sezai’nin tutuklanma gerekçesi belli oldu

İstanbul Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıkmıştı. Bu tartışma sonucu Halil Sezai, yaşlı adamı tekme tokat dövmüş, bu anlara ilişkin görüntüler gündem olmuştu. Halil Sezai'ye tepkiler yükselirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Halil Sezai'nin 'Silahla Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' ve 'Tehdit' suçlarından ifadesi alınmak üzere kolluk kuvvetlerine ek talimat verildiği öğrenilmişti.

Ardından gözaltına alınan Halil Sezai, ifadesi ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai'yi ifadeye çağırmıştı. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na polis eşliğinde getirilen Halil Sezai, "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılığa ifade vermişti. İşlemleri ardından Sezai'nin 'Yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenilmişti. Şüpheli buradaki sorgusu ardından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

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TUTUKLAMA GEREKÇESİ BELLİ OLDU

İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin Halil Sezai'yi tutuklama gerekçesinin detayları belli oldu. Hakimlik tutuklama kararında, şüpheli Sezai'nin eline odun parçası alarak müştekinin evine gittiğine ilişkin kamera görüntüleri olduğu, şüphelinin elinde bulunan odun parçasını müştekinin eline alıp attığının görüldüğü, müştekinin şüpheli tarafından bir süre aralıklı olarak darp edildiğine ilişkin görüntülerin olduğu belirtildi.

Hüseyin Meriç'in şüphelinin kendisine odunla gelerek 'doğrudan kafama ve vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladı' şeklinde beyanı bulunduğu, olayın devam eden görüntülerinin müştekinin bu anlatımını desteklediği kaydedildi. Müştekinin doğrudan şüphelinin yanında bazı kişiler bulunduğu halde kendi evinin önünde saldırıya uğradığının görüldüğü, şüpheli ve yanında bulunan kişilerin müşteki üzerinde yıldırıcı bir etki oluşturarak müştekinin kendini koruyacak hareketleri sergileyemediği kanaatine varıldığı belirtildi.

Müştekinin herhangi bir karşı koyma eylemi sergileyemediği halde Halil Sezai'nin eylemlerinin devam ediyor olmasının olayın başlangıcında şüphelinin odun parçasıyla doğrudan saldırdığı şeklindeki beyanı doğrular mahiyette olduğu anlatıldı. Şüpheli Halil Sezai'nin olay sırasında alkollü olarak hareket ettiğinin görgü tanıklarının beyanıyla anlaşıldığı belirtildi.

Kararda, delillerin tam olarak toplanmamış olduğu ve olayla ilgili kişilerin etki altına alınarak delillerin karartılma ihtimalinin bulunduğu, adli kontrol tedbirinin mevcut soruşturma yönünden yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu kaydedildi.

Son dakika! Halil Sezai tutuklandı! | Video

"YAPTIĞIM HAYVANLIKTI"

Öte yandan Halil Sezai'nin hakimlik ifadesi de ortaya çıktı. Sezai ifadesinde, "… Kendime yakıştıramıyorum. Yaptığım hayvanlıktı. Gerek böyle bir eylemde yaraladığım için gerekse müştekinin durumunu göz önünde bulundurduğumda yaptığımı tasvip etmiyorum. Odunla hiçbir şekilde vurmadım. Pişmanım. Ancak o an yaşadığım şey bir öfke patlaması gibiydi. Bunun sebebi de o kişinin bana sürekli ağır hakaretler etmesi olduğunu şu an net olarak hatırlıyorum. Keşke olaylar buraya gelmeseydi. Çok pişmanım" şeklinde konuştu.