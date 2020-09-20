100 bin başvuru ile dünya rekoru

Bu yıl Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST kapsamında insansız hava araçları (İHA) yarışmaları yapıldı. Yarışa katılan takımları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "100 binin üzerinde başvuruyla bir dünya rekoruna daha imza attık" dedi.Gaziantep Alleben Göleti'nde TÜBİTAK'ın yürütücülüğünde insansız hava aracı yarışlarının yapıldığı kampusu ziyaret eden Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te yarışacak geleceğin bilim insanlarıyla sohbet ederek destek verdi. Bayraktar yarışları, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile birlikte izledi.Dünyada ilkokul çağlarında yazılıma başlandığına dikkat çeken Selçuk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesinin gerçekleşmesinde bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında düzenlenen TEKNOFEST, bir paradigmanın dönüşümüdür. Bunun başarılı olması ülkedeki herkesin desteklemesiyle mümkün olur. 7'den 70'e tolumun tüm kesimlerinden destek bulması gerekiyor. Geçen yıl bir milyon 720 bin kişi ziyaret etmişti. Bu da toplumumuzun ne kadar sahip çıktığını gösteriyor. Elbette devletimizin de desteklemesi gerekiyor. Elbette girişim ekosisteminin de desteklemesi gerekiyor, ki TEKNOFEST bir girişimcilik zirvesidir. Özellikle burada yarışan liseli, üniversiteli kardeşlerimizin yarın kendi girişimleri olacak ve teknoloji girişimine liderlik ediyor olacaklar. Tüm bunların gerçekleşmesi için toplumsal paradigma dönüşümü şart. Bu gerçekleşmiş oldu. İnşallah bundan 10-15 yıl sonra bugün buradaki İHA'larda olduğu gibi dev platformlara, dünyada kendisini, bayrağını dalgalandıracak oluşumlara platformlara dönüşeceğine inanıyoruz" dedi. Bayraktar TEKNOFEST'in 3 yaşına girdiğini ve bundan dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, "100 binin üzerinde başvuruyla bir dünya rekoruna daha imza attık. Benim için kişisel olarak da TEKNOFEST ile çok duygusal bir anım var. 2000'li yıllara döndüğümüzde böyle ufak sayılabilecek insansız hava araçları üretiyorduk. Ve bugün geçen 16 yılda ülkemiz dünyada hatırı sayılır bir noktasına geldi bu teknolojiyle. İnşallah sizler bu bayrağı çok daha öteye çok daha yükseğe çekeceksiniz" diye konuştu.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Gaziantep olarak böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da, TEKNOFEST'in her katılımcıya ayrı bir değer kattığını kaydederek, "Burada belki ilk roketini yapanlar, ilk insansız hava aracını yapanlar TEKNOFEST vesilesiyle ilk kez bir teknoloji takımında yer alıp bir tarih sınırı içerisinde bir projeye imza atma deneyimi elde eden gençlerimiz bundan böyle hayatlarında Türkiye'miz adına pek çok projeyi hayata geçirebileceklerine inanıyor. Bu özgüveni kazanıyor olacaklar. Ben bu özgüvenle birlikte Türkiye'yi geleceğe 2023, 2053'e ve 2071'e gençlerimizle birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Savunma sanayinde nasıl başardıysa Türkiye nasıl neye ihtiyaç duyuyorsa kendisi üretebilen bir ülke olabildiyse sağlıkta, tarım teknolojilerinde, ulaştırma, enerji teknolojilerinde de aynısını yapacağız" ifadelerini kullandı.