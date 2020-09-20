60 hektar ormanlık alan küle döndü

Antalya'nınKumluca ilçesine bağlı tatil bölgesi Adrasan'da çıkan orman yangını 16 saat sonra söndürüldü. 8 helikopterin müdahale ettiği yangında 60 hektarlık alan zarar gördü. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm bölgesi Adrasan'ın Seylemit mevkisinde dün saat 16.00'da henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş çapta alana yayılan yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi. Alevlerin sarp kayalıklara doğru ilerlemesiyle birlikte karadan müdahalenin zorlaştığı yangın için söndürme helikopterlerinden destek istendi. Gece boyunca şiddetli rüzgarın etkisiyle sık sık yön değiştiren yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını yaptığı yazılı açıklama ile duyururken Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de söndürme çalışmalarını bizzat yangın yerinde yönetti. 60 hektar ormanlık alanın yanarak küle döndüğü yangına 300 yangın söndürme personeli çevre illerden de desteğe gelen çok sayıda araç ve 8 helikopter müdahale etti. 16 saatlik çalışmanın ardından yangın sabah saatlerinde tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede dumanın bir sis bulutu gibi çöktüğü dikkati çekti.BALIKESIR'IN Ayvalık ilçesinde Şeytan Sofrası olarak bilinen bölgede orman yangını çıktı. Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine Ayvalık ve Dikili'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.