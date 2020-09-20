‘Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde’

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük korona virüs verilerini paylaştı. Dün bin 538 tanı kondu, 68 kişi vefat etti ve bin 312 hasta iyileşti. Toplam vaka sayısı 301 bin 348'e, vefat sayısı 7 bin 445'e, iyileşen hasta sayısı da 266 bin 117'ye yükseldi. Hastalarda zatürree oranı yüzde 7, ağır hasta sayısı da bin 432 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde" ifadelerini kullandı. ANKARAİSTANBUL'DA 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren Valilik, kaymakamlıklar ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü gibi bazı kamu kurumlarına girişte HES kodu ile randevu alınması zorunlu hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada "Evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın, İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edilmiştir" denildi. Evde izolasyona tabi tutulan vatandaşların yükümlülüklerini ihlal etmesini önlemek amacıyla alınan önlemlere değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hayat eve sığar (HES) kodu uygulamasının 23 Eylül 2020 Çarşamba gününden itibaren, Valilik, kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, ilçe nüfus müdürlükleri ve ilçe tapu müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılması kararları alınmıştır."