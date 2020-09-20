Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Akdeniz'de korkutan deprem! Deprem Yunanistan kıyılarında hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

'de korkutan ! kıyılarında hissedildi - ve son depremler listesi

ve ’nden gelen son dakika haberine göre 'de bir meydana geldi. Yunanistan kıyılarında hissedilen sarsıntı nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Bu başlık altında, Akdeniz'de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.9.2020 12:05 Son Güncelleme: 20.9.2020 12:06 ABONE OL
Akdeniz'de korkutan deprem! Deprem Yunanistan kıyılarında hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi geldi! AFAD'dan alınan verilere göre, Akdeniz'de bir deprem yaşandı. Depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçülürken, yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Akdeniz'de korkutan deprem! Deprem Yunanistan kıyılarında hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA