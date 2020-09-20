AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelen son dakika haberine göre Akdeniz'de bir deprem meydana geldi. Yunanistan kıyılarında hissedilen sarsıntı nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Bu başlık altında, Akdeniz'de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 20.9.2020 12:05Son Güncelleme: 20.9.2020 12:06ABONE OL
Son dakika deprem haberi geldi! AFAD'dan alınan verilere göre, Akdeniz'de bir deprem yaşandı. Depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçülürken, yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
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Akdeniz'de korkutan deprem! Deprem Yunanistan kıyılarında hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi