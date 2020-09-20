Antalya’daki saldırgana 20 yıl hapis

KARAR DURUŞMASI

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Göğce sesli ve görüntülü görümse sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Şikayetçi L.Ü.'yu ise avukatı temsil etti. Mahkeme, Mehmet Göğce'yi, cinsel saldırı suçundan 13 yıl, hürriyeti yoksun kılmadan 4 yıl 6 ay, kendini polis süsü vermek suçlarından 2 yıl 8 ay olmak üzere toplam 20 yıl 4 ay hapse mahkum etti. Aldığı cezayı duyan zanlı büyük şok yaşadı. Uzun süre konuşamadı. Görevli infaz memurları vasıtası ile SEGBİS odasından çıkartıldı.