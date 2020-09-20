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Ayvalık’ta orman yangını! Ayvalık son durum ne?

Dün akşam saatlerinde meydana gelen Ayvalık orman yangını son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ayvalık Şeytan Sofrası'nın eteğindeki Balcılar mevkisinde başlayan orman yangınına tüm ekiplerin müdahalesi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Çevre illerden de görülen yangının sebebi ise henüz bilinmiyor. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki kontrol altına alındığı bilgisi geldi. Balıkesir Ayvalık’ta orman yangını! son durum ne? son dakika haberleri ve tüm detaylar

Giriş Tarihi: 20.9.2020 10:05 ABONE OL
Balıkesir Ayvalık’ta orman yangını! Ayvalık yangın son durum ne?

'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen orman yangını son durum merak ediliyor. Ülkemizde yaşanan orman yangınları panik ve korkuya sebep olurken ekiplerin müdahalesi gecikmiyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alındığı bilgisi geldi. Bölgedeki durumu merak eden vatandaşlar son durum ne sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde, Balıkesir Ayvalık'ta yaşanan orman yangını ile ilgili son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz.

AYVALIK ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Dün akşam saatlerinden itibaren süren Ayvalık'taki yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Pakdemirli Ayvalık'taki yangının kontrol altına alındığı bilgisini vererek "Ayvalıktaki , Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimizin etkili müdahalesi ve Belediyelerimizin de desteğiyle tamamen kontrol altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

BALIKESİR AYVALIK YANGIN SON DURUM

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Hakkıbey Yarımadası'nda meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Ekiplerin görevlerinin başında olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Gerekli tüm müdahaleler yapılıyor. Çok şükür ki yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralı olmaması en büyük tesellimiz. Zarar gören alanların eski haline dönmesi için gerekli çalışmaları en kısa sürede başlatacağız" dedi.

İşte yangınla ilgili son durum gelişmeleri…

Balıkesir Ayvalık’ta orman yangını! Ayvalık yangın son durum ne?

BALIKESİR AYVALIK YANGIN SON DURUM NEDİR?

BAKAN PAKDEMİRLİ: BÜYÜK ÇABA SARF EDİLDİ VE BAŞARILI OLUNDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den hakkında bir son dakika açıklaması geldi. Bekir Pakdemirli: "Ayvalıktaki yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimizin etkili müdahalesi ve Belediyelerimizin de desteğiyle tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında yerleşim yerlerinde herhangi bir hasar meydana gelmemesi için büyük çaba sarf edilmiş ve bunda da başarılı olunmuştur. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam etmektedir." dedi.

Balıkesir Ayvalık’ta orman yangını! Ayvalık yangın son durum ne?

NE OLMUŞTU?

'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen orman yangını Saat 21.30'da Şeytan Sofrası mevkiinde başladı. şiddetli rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahale etti.

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Balıkesir Ayvalık’ta orman yangını! Ayvalık yangın son durum ne?
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