Balıkesir Ayvalık’ta orman yangını! Ayvalık yangın son durum ne?

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen orman yangını son durum merak ediliyor. Ülkemizde yaşanan orman yangınları panik ve korkuya sebep olurken ekiplerin müdahalesi gecikmiyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alındığı bilgisi geldi. Bölgedeki durumu merak eden vatandaşlar Balıkesir Ayvalık orman yangını son durum ne sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde, Balıkesir Ayvalık'ta yaşanan orman yangını ile ilgili son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz.

AYVALIK ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Dün akşam saatlerinden itibaren süren Ayvalık'taki yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Pakdemirli Ayvalık'taki yangının kontrol altına alındığı bilgisini vererek "Ayvalıktaki yangın, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimizin etkili müdahalesi ve Belediyelerimizin de desteğiyle tamamen kontrol altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

BALIKESİR AYVALIK YANGIN SON DURUM

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Hakkıbey Yarımadası'nda meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Ekiplerin görevlerinin başında olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Gerekli tüm müdahaleler yapılıyor. Çok şükür ki yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralı olmaması en büyük tesellimiz. Zarar gören alanların eski haline dönmesi için gerekli çalışmaları en kısa sürede başlatacağız" dedi.

İşte yangınla ilgili son durum gelişmeleri…