Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

'da otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

’da bir otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 14:05 Son Güncelleme: 20.9.2020 14:06 ABONE OL
Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında İznik-Yenişehir yolu Derbent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir istikametinden İznik istikametine giden A.K.H idaresindeki 16 F 8485 plakalı otomobil, yerlerin yağışlı ve kaygan olması sonucu duramayarak önündeki M.O. kontrolündeki 16 JRR 13 plakalı tıra çarptı.

Kazada A.K.H isimli sürücü ile araçta bulunan F.H, M.H, V.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA