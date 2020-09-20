İstanbul'da feci kaza! Kum yüklü TIR iki parçaya ayrıldı

Kaza saat 05.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy Nişantepe mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Furkan C. 'nin(22) kullandığı kum yüklü 34 KM 3426 plakalı TIR seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere vurarak yan yattı. Yan yatarak sürüklenmeye başlayan TIR yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra dorse kısmı yol işaret tabelasının direğine takıldı. Dorseden kopan çekici ise yaklaşık 100 metre daha sürüklendikten sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

TIR'IN İÇİNE SIKŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri TIR'ın içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.



Kazada yakıt deposu parçalanan TIR'dan yola yakıt döküldü. Kayganlaşan yol belediye ekipleri tarafından kumlandı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.