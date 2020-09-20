Çığlığına karşılık bulamadı kardeş katili oldu

Bursa'da yaklaşık 50 suç kaydı bulunan kardeşi, annesi ve babasını dövünce bir hafta önce sosyal medyadan çığlığını adalete duyurmaya çalışan abla, kardeş katili oldu. Dün sabah saatlerinde Cihatlı Köyü'nde meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı Hasan Ali Yeşildağ (30), annesini feci şekilde darp edip, babasını odaya kilitleyip işkence etmeye başladı. Abla Gülderen Yeşildağ (40) annesi ile babasını kurtarmak istedi. Abla, tartıştığı kardeşi Hasan Ali Yeşildağ'ı tüfekle göğsünden vurarak öldürdü. Gülderen Yeşildağ'ın Twitter'da bir hafta önce, "Kardeşim Hasan Ali Yeşildağ tarafından annem, babam ve ben şiddet görüyoruz. Kendisi uyuşturucu bağımlısıdır. Dün akşam anneme şiddet uygulamıştır. Gözaltına alınıp sabah serbest bırakılmıştır. Tutuklanması için lütfen yardımcı olun" diye yazdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Gülderen Yeşildağ, adliyeye sevk edildi.