Demir kızlar ve Fox 10 can kurtardı

Antalya'nın Konyaaltı sahilindeki Sahih Antalya Yaşam Parkı İşletmesi ALSE'ye bağlı cankurtaran kulelerinde görev yapan 5 'demir kız' ve Türkiye'nin ilk cankurtaran köpeği Fox, 3.5 ayda 10 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Konyaaltı sahilindeki 7 numaralı kurtarma istasyonunda 11 aylık eğitimin ardından 3.5 aydır görev yapan Fox isimli cankurtaran köpeği, denizde boğulma vakalarına hızlı şekilde müdahalede ediyor.Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtaran Eğitmeni ve Uluslararası Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu (UKİFED) Köpek Eğitmeni Ahmet Gödeler, 18 aylık Belçika Malinois cinsi köpek Fox'un 2.5 aylıkken kendisine geldiğini belirterek "Fox, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk cankurtaran köpeği. Fox'un benzeri sadece ABD ordusunda var. Fox sadece kıyıda değil 5 kilometre açıkta mahsur kalmış bir kişiyi rahatlıkla yanına gidip kıyıya çekebilir" dedi.Ahmet Gödeler, sezon başından beri cankurtaran eğitimini başarıyla tamamlayan cankurtaran köpeği Fox'un hamile oluşu sebebiyle görevinin bu sezon biteceğini söyledi. Şimdiye kadar operatörlerle birlikte yapılan çalışmalarda 10 kişinin kurtarılmasında Fox'un yardımı olduğunu belirten Gödeler, "Fox'un yavruları da yeni sezona cankurtaran köpeği olarak yetiştirilecek" diye konuştu. Sahih Antalya Yaşam Parkı İşletmesi ALSE tarafından 34 kulede görevlendirilen 5'i kadın 43 cankurtaran, boğulma risklerine karşı sabah 09.00'dan akşam 19.00'a kadar görev yapıyor. Bu yıl kadın cankurtaran sayısının arttırıldığı sahilde, cankurtaran kızlara turistler 'demir kızlar' lakabını takmış. Cankurtaran köpeği Fox'la birbirlerini tamamlıyorlar ve titizlikle görev yapıyorlar. Kule ve kumsalda yürüyerek ellerinde dürbün ve megafonla denetim yapan kadın cankurtaranlar, güvenlik kulvarını geçenleri uyarmanın yanında vatandaşların sosyal mesafe noktasında uygun davranmalarını istiyor.