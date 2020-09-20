Erzincan'da trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı

Erzincan'da bir kaza meydana geldi. Kaza, Erzincan-Erzurum Karayolunun 35. kilometresi Avcılar köyü mevkiinde meydana geldi.
OTOMOBİL TIRA ARKADAN ÇARPTI
Alınan bilgiye göre, Erzincan istikametinden Erzurum'a giden Nuh Bingöl idaresindeki hafif ticari araç, Fatih Gürel idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 5'i çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
ÇOCUKLAR HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Kazanın şokuyla hüngür hüngür ağlayan çocukları sağlık ekipleri teselli etmeye çalıştı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.