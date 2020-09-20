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'da trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı

- Karayolunun 35. kilometresi Avcılar köyü mevkiinde bir ticari araç, tıra arkadan çarptı. sonucu bir kişi ağır yaralanırken 5 çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası ambulansa götürülen çocukların hüngür hüngür ağladıkları görüldü. Yaralılar ambulanslarla ve kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 19:13 Son Güncelleme: 20.9.2020 19:45 ABONE OL
Erzincan'da trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı

Erzincan'da bir kaza meydana geldi. Kaza, Erzincan-Erzurum Karayolunun 35. kilometresi Avcılar köyü mevkiinde meydana geldi.

OTOMOBİL TIRA ARKADAN ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, Erzincan istikametinden Erzurum'a giden Nuh Bingöl idaresindeki hafif ticari araç, Fatih Gürel idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 5'i çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ÇOCUKLAR HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Kazanın şokuyla hüngür hüngür ağlayan çocukları sağlık ekipleri teselli etmeye çalıştı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Erzincan'da trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı
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