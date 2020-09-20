Esenyurt'ta hırsızlar ATV'yi böyle çaldı

Olay Piri Reis Mahallesi'nde 17 Eylül Perşembe sabahı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Olay yerine kamyonetle gelen 2'si kadın 3 şüpheli bir süre etrafı gözledikten sonra 34 DGE 072 plakalı ATV'yi işyerinin önünden iterek götürdü. ATV'yi bir sokakta bekleyen kamyonete yükleyen şüpheliler kayıplara karıştı. ATV'nin çalınmasından bir gün önce satın alındığı öğrenildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÇALINMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin ATV'yi çaldığı anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde önce 2 kadının denediği ardından bir erkeğin yardımıyla ATV'yi iterek götürdükleri görülüyor. Şüphelilerin kaldırımda yürüyen bir kişiye aldırış etmedikleri de görüntülere yansıyor.

"SATIN ALDIKTAN BİR GÜN SONRA ÇALINDI"

ATV'nin sahibi, "Sabah 05.00 sıralarında kamyonetle iki kadın bir erkek geliyor. Aracı ileride bırakıyorlar kadınlar ATV'nin yanına geliyorlar. Önce uğraşıyorlar açamıyorlar. Sonrasında başka bir arkadaşları geliyor. İnsanlar geçerken, araçlar falan varken kilidi açıyorlar. İterek götürüyorlar biraz ileride kamyonetin kasasına atıyorlar. Şikayetçi olduk, sosyal medyada da paylaştık. Daha dün almıştık bir gün sonrasında çalındı. Alalı bir gün oldu daha plakasını takmadık ertesi günü çalındı" diye konuştu.

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