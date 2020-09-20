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Fatih'te korku dolu dakikalar! 'ne intihar girişimi...

Fatih Unkapanı'nda tarihi 'ne çıkarak intihar girişiminde bulunan Yasin D. yoğun uğraşlar sonucunda intihardan vazgeçirildi. İkna çalışmaları sırasında trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 14:41 ABONE OL
Fatih'te korku dolu dakikalar! Bozdoğan Kemeri'ne intihar girişimi...

Olay, Atatürk Bulvarı'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yasin D. restorasyonu devam eden Bozdoğan Kemeri'nin tepesine çıktı. Kemerin ucunda duran Yasin D.'yi gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİSLER İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak intihar girişiminde bulunan Yasin D.'nin yanına müzakereci polis gönderdi. Branda açan itfaiye ekipleri merdiven aracıyla hazır bulundu. Müzakereci polis ve itfaiye erlerinin yoğun uğraşları sonucu iki saatin sonunda Yasin D. intihardan vazgeçirildi. Bozdoğan Kemeri'nden indirilen Yasin D. olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaşanan intihar girişimi meraklı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar polis ekiplerince dağıtıldı. İkna çalışmaları trafikte uzun kuyruklar oluşmasına da neden oldu.

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Fatih'te korku dolu dakikalar! Bozdoğan Kemeri'ne intihar girişimi...
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