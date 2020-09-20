Halkımız bu harbi sahada kazanmalı

Kovid-19 ile mücadelede hastaların ilk durağı olan acil servisler ile son durağı yoğun bakımda en önde fedakarca savaşan doktorlar, yaşadıklarını Anadolu Ajansı'na anlatmaya devam ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Ana Biim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Erdal Tekin, Kovid-19'un ülkede yayılmasıyla hastanelerde ciddi yoğunluk yaşandığını söyleyerek "Herkes yoruldu, bıkkınlık geldi ama mücadeleye devam edeceğiz. Bu hastalığı yenmek zorundayız, bunu da vatandaşlar ile yapabiliriz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen bizi koruyacak ve hastalıktan galip gelmemizi sağlayacaktır" diye konuştu. Tekin, Kovid-19 ile mücadelede en önemli görevin vatandaşa düştüğüne işaret ederek "Acile gelen hastada hemen Kovid-19 var mı, yok mu anlayamıyoruz, Kovid-19'un genel semptomları varsa bu gibi durumlarda tedbir alıyoruz fakat bir kaza, kavga veya kalp krizi gibi vaka geldiğinde Kovid-19 hastalığı çıkabilme ihtimali bizim için risk. Acile Kovid-19 dışında gelmiş birçok hastanın akciğer tomografisini incelediğimizde tesadüfen Kovid-19 tespit ettik" dedi. Pandemi döneminde acil servis çalışanı bir arkadaşlarını Kovid-19 yüzünden kaybettiklerini anlatan Tekin, "Kovid- 19 nedeniyle yoğun bakımda yatan doktor arkadaşlarım da oldu, yeni doğmuş bebeğini günlerce göremeyen de. Onların yaşadığı sıkıntılara şahitlik ettik. Acile gelenin sadece ne sebepten geldiğini biliyoruz, 112 ekiplerinin müdahalesiyle başlayan risk, hastayı yatırana kadar sürüyor." ifadesini kullandı.Erzurum Şehir Hastanesindeki pandemi yoğun bakımda görev yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Cem Çelik de serviste çocuk, genç ve yaşlı her kesimden insanın bulunduğunu söyledi. Çelik, "Bu hastalık insanın soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale getiriyor. Kovid- 19 hastaları ilk geldiğinde nefes aldığını zannetse bile ilerleyen dönemde artık nefes alamayacak, uyutulacak ve solunum cihazına bağlanacak düzeye erişiyor. Doktorlar aile ve sevdiklerine hastalığı bulaştırmamak adına kendilerini tecrit etti. Terden gözümüzün önünü göremeyecek duruma geliyoruz. Sıkıntılı süreçten geçiyoruz ama biliyoruz ki buradaki hastalar yaşam ile ölüm arasında ince çizgide. İsteğimiz halkımızın bu çabayı görmesi ve maske, mesafe hijyen kurallarına uyması." diye konuştu. Bu virüsle topyekun savaşmak gerektiğini dile getiren Çelik, "Karşımızda göremediğimiz bir cisim ve buna karşı harbimiz var. Sınır ötesinde sınırın kenarındaki asker gibiyiz. Halkımız bu harbi sahada kazanmalı ve hastaneleri son kale bilmeli, kurallara dikkat ederek yoğun bakımları, sağlıkçıları ve hastaneleri rahatlatmalı." dedi. AA