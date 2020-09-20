İngiliz Belediye Başkanı Türkiye'nin covid-19 önlemlerine hayran kaldı! Sahillerde bile uygulanması etkileyici

KOVİD-19 TEDBİRLERİNDEN ETKİLENDİ

Rothery, Kovid-19'a karşı Türkiye'de alınan önlemlerin de çok güzel olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 tedbirlerinin bu kadar yüksek olmasından oldukça etkilendim. Hijyen kuralları, herkesin maske takması, sokakların temiz oluşu, sandalyelerin, masaların gün içerisinde defalarca kez dezenfekte edilmesi... Tedbirlerin hem kaldığım otelde hem de Fethiye'de, Ölüdeniz'de hatta sahillerde bile uygulanması oldukça etkileyici. Fethiye'nin, seyahat edenler için güvenli bir bölge olduğunu düşünüyorum. Türk insanının sıcakkanlılığını çok seviyorum. Türkiye'den ülkeme mutlu dönüyorum. Ne zaman Türkiye'ye gelsem kendimi evime gelmiş gibi hissediyorum. Buradaki aile kavramı, çocuklara verilen önem hoşuma gidiyor. Burası güzel bir ülke, Türk insanı çok nazik ve misafirperver."