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Son dakika haberi: ’da iğrenç olay! Sapığın telefonundan çıkanlar dehşete düşürdü...

’da mide bulandıran bir olay meydana geldi. Evinin camından kapının önünde oynayan arkadaşlarını izleyen 4 yaşındaki kız çocuğu yoldan geçen bir sapığın tacizine maruz kaldı. Mahalleli tarafından fark edilen sapık polise teslim edilince telefonundan onlarca pedofili içerikli pornografik video çıkan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 20.9.2020 15:55 Son Güncelleme: 20.9.2020 16:08 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul’da iğrenç olay! Sapığın telefonundan çıkanlar dehşete düşürdü...

Skandal olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'de meydana geldi. 4 yaşındaki kız çocuğu evinin camından dışarıda oynayan arkadaşlarını seyrediyordu. Bu sırada yoldan geçen Mustafa E., küçük kız çocuğunu camda görünce olduğu yerde telefon ile ilgilenmeye başladı.

TELEFONUNDAN PEDOFİLİ İÇERİKLİ VİDEOLAR ÇIKTI

Camdaki kız çocuğunu izleyerek cinsel organı ile bir şeyler yaptığını fark eden mahalleli sapığı etkisiz hale getirerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından karakola götürülen Mustafa E.'nin telefonunda yapılan incelemede pedofili içerikli onlarca pornografik videolar olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Küçük kız çocuğuna bakarak mastürbasyon yapmaya çalışan sapık emniyette alınan ifadesinin ardından İstanbul adliyesinde nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarıldı. Mahkemede verdiği ifadesinde üzerine atılı suçları kabul etmedi. Mahkeme yargılama sonunda Mustafa E.'yi 'Çocuğa Karşı cinsel Taciz' ve 'Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak' suçu kapsamında tutuklayarak cezaevine gönderdi.

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Son dakika haberi: İstanbul’da iğrenç olay! Sapığın telefonundan çıkanlar dehşete düşürdü...
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