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Karantinada olması gereken 2 kişi, 'de kampta yakalandı

'da, karantina kuralını ihlal eden 2 kişi, 'nda çadırda kamp yaparken yakalandı. 2 kişi, Kredi ve 'na ait ’nda karantinaya alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 15:29 Son Güncelleme: 20.9.2020 15:29 ABONE OL
Karantinada olması gereken 2 kişi, Yedigöller'de kampta yakalandı

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan Yedigöller Milli Parkı'nda HES kodu uygulaması yapan jandarma ekipleri, kamp alanında çadırda bulunan 2 kişinin koronavirüs temaslısı olduğunu tespit etti.

Karantinada olması geren 2 tatilcinin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çeviren ekipler, durumu 112 personeline bildirdi. Karantina kurallarını ihlal eden 2 kişiye, para cezası kesildi. 2 kişi daha sonra sağlık ekipleri tarafından karantinaya alınmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Seyyide Nefise Yurdu'na götürüldü.

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Karantinada olması gereken 2 kişi, Yedigöller'de kampta yakalandı
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