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Kendisini kayıtlarda ‘ölü’ gösteren youtuber , 52 yıl hapis yatacak

Türkiye’de yakından tanınan ve hakkında 52 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ünlü youtuber , ’nın Menteşe ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan ve uzun süredir kendisini ölmüş olarak göstererek sahte kimlik kullandığı belirlenen Demir, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 20.9.2020 16:52 Son Güncelleme: 20.9.2020 17:07 ABONE OL
Kendisini kayıtlarda ‘ölü’ gösteren youtuber Tayfun Demir, 52 yıl hapis yatacak

Ülke genelinde hayvanlara yönelik çektiği videolarla tanınan ve 6 ilde yaptığı dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rızası olmadan kişiden organ nakli suçlarından 52 yıl 4 ay 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan sosyal medya fenomeni Tayfun Demir'in yeri belirlendi.

SAHTE BELGELERLE KENDİSİNİ ÖLÜ GÖSTERMİŞ

2007 yılında sahte belgelerle kendisini ölmüş gösteren ve aynı isimle sosyal medyadaki hesabından yayın yapan Demir'in yayın yaptığı mekanların detaylı incelenmesi sonrası Menteşe ilçesi kırsal Gazeller Mahallesi'nde yaşadığı ortaya çıktı.

Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Menteşe'nin evine operasyon düzenlendi.

Sivil polisler tarafından gözaltına alınan ünlü youtuber Tayfun Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

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Kendisini kayıtlarda ‘ölü’ gösteren youtuber Tayfun Demir, 52 yıl hapis yatacak
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