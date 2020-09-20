‘Komutan Böke’ boşandı

'KuruluşOsman' adlı dizide 'Komutan Böke' karakterini canlandıran oyuncu Atılgan Gümüş, 16 yıl önce evlendiği eşi Verda Gümüş'ten anlaşmalı boşandı. Protokole göre çocuğunun velayeti anne Gümüş'te kaldı. Oyuncu Gümüş, aylık 4 bin 500 lira nafaka ödeyecek. Oyuncu, iki ay önce İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşi Verda Gümüş'ten anlaşmalı olarak boşanmak için dava açmıştı. Oyuncu avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, eşiyle 2004'te evlendiğini ve bu evliliklerinden bugün 15 yaşında olan bir çocuklarının olduğunu belirtmişti. Eşiyle fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu geçimsizlik çıktığını dava dilekçesinde anlatan avukat, "Taraflar bugüne dek sabır göstererek uyuşmazlıklarını gidermeye çalışmışlarsa da bunda başarılı olamamışlardır. Her geçen gün birbirlerinden daha da uzaklaşmışlardır. Tarafların karşılıklı olarak evliliklerine son verme kararları doğrultusunda 'anlaşmalı' olarak boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.Çift anlaşmalı olarak boşanmak için mahkemeye bir boşanma protokolü sundu. Buna göre çocuğun velayeti annede kalacak. Baba ile çocuğu arasında haftanın belirli günlerinde ve özel günlerde şahsi ilişki tesisi kurulacak. Gümüş, çocuğuna aylık 4 bin 500 lira iştirak nafakası ödeyecek. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden nafaka, maddi ve manevi tazminat, katkı payı alacağı, eşya alacağı adı altında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacak. İstanbul Aile Mahkemesi'nde dün görülen davaya taraflar avukatlarıyla katıldı. 15 dakika sonra süren duruşmada taraflar anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini söyledi. Mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi.