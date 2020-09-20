KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları hakkında yorumlar: Sorular zor muydu, kolay mıydı? KPSS ÖABT soruları 2020 ne zaman yayınlanacak?

KPSS ÖABT ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Her sınav sonrası yorumlar merak edilirken KPSS ÖABT sonrası da araştırmalar tüm hızıyla sürdü. Sınavı zor bulan da vardı, kolay bulan da... İşte yorumlar...

- Beden eğitimi öğretmenliği alan sınavı neden bu kadar basitti içeride canımız sıkıldı

-Sınav sonrası buralar karışacak vaziyet alın

- Söylenecek o kadar çok şey var ki

-Bir meslek sahibi olmak için ömrünün yarısını harcamak, hemde misafir olduğun bir dünya da.