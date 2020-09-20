Metalurji nedir? Metalurji bilim dalı hangi konularla, neyle ilgilenir?

Teknik becerilere sahipseniz ve etkili iletişim becerileriniz gelişmişse Metalürji ve Malzeme Mühendisliği sizin için uygun bir bölümdür. Metalürji teknoloji ile birlikte gelişmeye başlamıştır. Metaller, insanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ayrıştırılır ve şekillendirilirler.

Metalürji Nedir?

Metalürji nedir sorusu son zamanlarda sıkça soruluyor. Metalürji, metallerin kullanım amacına göre ayrıştırılarak incelenmesini sağlayan bilim dalıdır. Metallerle ilgili yapılan tüm işlemleri kapsamaktadır. Metalürji bilimi hemen her türlü teknoloji sahasına girmiştir. Metallerin kullanımı tarihte çok eskiye dayanır. Teknoloji ile birlikte gelişim göstermiştir. Farklı sanayi sahalarında teknik ihtiyaçlar dolayısıyla metalürji mühendisleri alınmaktadır.

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Türkiye'de yeni ilgi görmeye başlamıştır. Önü açık bir meslektir. Metalürji mühendisi metalleri en basit ve en hesaplı şekilde dönüştürmeyi amaçlar. Metalürji; üretim metalürjisi ve fiziksel metalürji olarak ikiye ayrılır. Ham maddenin ayrıştırılması ve kullanım alanında birden fazla faktörün gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Metalürji Neyle İlgilenir?

Metalürji mühendisleri metallerin özellikleri ile ilgili incelemeler yapar. Metal parçalarının tasarımı ile ilgilenir ve üretimde yaşanabilecek sorunların çözümü için çalışır. Madenlerdeki malzemelerin işlenmesinde de katkıları olduğu için madencilik endüstrisinde de önemli bir yer edinmişlerdir. Altın, gümüş, demir, bakır ve alüminyum gibi metalleri faydalı duruma getirmek için farklı işleme yöntemleri kullanırlar. İnşaat mühendisliği, uçak üretimi, otomotiv mühendisliği ve savunma sanayii gibi mühendislik dallarında da iş bulma imkanına sahiptirler.

Metalürji mühendislerinin girmediği alan yoktur. Daktilo üretimi, jet motoru ve daha birçok alanda metal bulunan her şeyle metalürji yakından ilgilidir. Metalden yapılan her makinede mekanik özellikler önem taşır. Malzemeye etki eden özellikler şunlardır: malzemenin ısı iletkenliği, işlenebilirliği, elektrik iletkenliği, korozyona olan dayanımı, mukavemet.

Metalürji, üretim metalürjisi ve fiziksel metalürji olarak ikiye ayrılır. Üretim metalürjisine kimyasal metalürji de denir. Doğadaki cevherler ve ikincil kaynaklarda elde edilen cevherlerle ilgilenir.

Kimyasal metalürji üçe ayrılır: hidrometalürji, pirometalürji, elektrometalürji. Metallere bu yollarla saflaştırma işlemi yapılır. Hidrometalürjide metal kimyasallar solventlerle ergitilir ve zenginleştirilir. Pirometalürjide ısı yardımı ile metalde olmaması gereken elementler uzaklaştırılır. Son olarak elektrometalürjide metal zenginleştirme işlemiyle malzemeden elektrik iletkenliği elde edilir.

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Metalürji mühendisleri madenlerdeki malzemelerin işlemesini sağlamaktadır. Metalürji mühendisleri genellikle maden mühendisleri ile birlikte çalışırlar. Üretim sorunlarının analizini yapmaktadırlar.

Havacılık ve savunma gibi birçok sektörde metalürji mühendislerine ihtiyaç vardır. Metalürji mühendisleri mühendislik malzemelerini geliştirmekle görevlidirler. Metallerin kozmopolitlerinin incelemesini yaparlar ve farklı yorumlarda bulunurlar. Metalürji mühendisleri malzemenin yanında simülasyon sürecinde de etkin çalışırlar.

Eğer tasarım ve analitik düşünce yeteneğine sahipseniz metalürji ve malzeme mühendisliği bölümünü seçmelisiniz. Eğitim süreci 4 yıldır. Dersler genellikle tasarım ve analitik düşünce üzerinedir.

Dört yılın sonunda metalürji ve malzeme mühendisliği bölümünden mezun olduysanız artık malzeme mühendisi ünvanına sahipsiniz demektir. Malzeme mühendislerinin malzeme üretim süreci ile ilgili donanımlı bir bilgiye sahip olması gerekmektedir. Tercih döneminde zorluk yaşıyorsanız, metalürji ve malzeme mühendisliği bölümünü zevk almak için seçebilirsiniz.

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Metalürji Kimya İle İlgili midir?

Metalürji, metal bilimi ile ilgilidir. Metalin ham madde haline getirilmesi ile ilgilenir. Metalürji bölümünün diğer ilgilendiği alan ise malzemelerdir. Organik ve inorganik malzemelerden farklı özelliklere sahip malzemeler çıkarılır. Gelişen teknolojiyle birlikte sektörde farklı durumlar yaşanmaktadır. Bu farklılıkların sonucunda kullanılan malzemeler değişiklik göstermektedir. Sektör bu duruma uyum sağlamak zorundadır. Metalürji ve malzeme mühendisliği bölümü okuyanlar ilk yıllarında fizik, kimya, matematik gibi dersler alırlar. Sonraki yıllarda ise metallerin ve diğer malzemelerin iç yapısını incelerler. Değişik özelliklere sahip malzemeler oluşturmak için ders almaya devam ederler.

Metalürji bölümü seramik, plastik, polimer, metal gibi malzemelerle ilgilenir. Sektörde oluşan talebe göre bu malzemeler birbirine yakıştırılır, fiziksel ve kimyasal özellikleri değiştirilerek farklı malzeme haline getirilir. Bu bölümün kimya mühendisliği, makine mühendisliği, çevre mühendisliği gibi mühendislik dallarıyla ortak yanları mevcuttur.

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunları artık her sektörde çalışma imkanı bulabilmektedir. Havacılık, savunma, enerji, demir-çelik fabrikaları, kimya, biyoteknoloji ve tıp alanında çalışmalarını sürdürebilirler.