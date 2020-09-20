Neslican Tay ölüm yıldönümünde anılıyor! Neslican Tay kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü?

Üç kez yendiği kansere karşı verdiği umut dolu mücadeleyle herkesin sevgisini kazanan Neslican Tay'ın ölüm yıldönümünde anılıyor. Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican'ın hayatı sosyal medyada araştırılır hale geldi. Yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaşan genç kızın ölümü sevenlerini derinden etkiledi. Buna göre; Neslican Tay ölüm yıldönümünde anılıyor! Neslican Tay kimdir, kaç yaşında, ne kanseriydi ve ne zaman öldü? İşte detaylar…

NESLİCAN TAY ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILIYOR!

Kanserle mücadele ederken herkese, özellikle de kanser hastalarına moral veren isim olarak hafızalara kazınan Neslican Tay ölüm yıl dönümünde unutulmadı. 20 Eylül 2019 Yılında hayatını kaybeden Neslican Tay ölümünün birinci yılında anılıyor.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu. Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı.

İşte Neslican Tay hayatı ve hakkında merak edilenleri…