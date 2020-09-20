O saldırgana 20 yıl hapis

Antalya'da 17 Ocak 2020 tarihinde iş çıkışı evine giden L.U. (23) isimli genç kızı 'polisim' diyerek kaçıran ve tecavüze direnince işkence yapıp ormanlık alana atan Mehmet Göğce (32) 20 yıl 4 ay hapse mahkum oldu.Dehşet veren olay, 17 Ocak 2020'de, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda meydana gelmişti. 23 yaşındaki L.U. adlı genç kız, iş çıkışı akşam vakti otobüsten indiği sırada yanına yaklaşan Mehmet Göğce, "Uyuşturucu operasyonu yapıyoruz. Bilgine başvuracağız" diyerek polis rozeti gösterdiği genç kızı zorla aracına bindirdi. Aracı bir otoparka çeken Göğce, L.U.'ya tecavüz etmeye çalışmıştı. Direnen genç kızı ormanlık bir alana götüren saldırgan burada işkence yaptığı genç kızı ormanlık alana bırakıp kaçmıştı. Yerde 1.5 saat hareketsiz yatan L.U. sürünerek anayola çıkıp bir araçtan yardım isteyerek hastaneye kaldırılmıştı. Saldırgan Belek'te bir villada yakalanarak cezaevine gönderilmişti.Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Göğce sesli ve görüntülü görümse sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Şikayetçi L.Ü.'yu ise avukatı temsil etti. Mahkeme, Mehmet Göğce'yi, cinsel saldırı suçundan 13 yıl, hürriyeti yoksun kılmadan 4 yıl 6 ay, kendini polis süsü vermek suçlarından 2 yıl 8 ay olmak üzere toplam 20 yıl 4 ay hapse mahkum etti. Aldığı cezayı duyan zanlı büyük şok yaşadı. Uzun süre konuşamadı. Görevli infaz memurları vasıtası ile SEGBİS odasından çıkartıldı.