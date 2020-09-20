Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Eylül Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Şans oyunları tutkunları, dün akşam gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaraları araştırıyor. Milli Piyango Online idaresine geçtiğinden bu yana, Sayısal Loto ve diğer şans oyunları çeşitlendi. Peki, 19 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar hangileri oldu? Bu başlık altında, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama sayfası yer alıyor.

19 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 19, 25, 35, 47, 57, 85 ve joker 55 oldu. 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5+1 bilen de olmazken 5 bilen iki kişi 195.914,30 TL, 4 bilen 280 kişi 1.399,35 TL, 3 bilen 9.249 kişi 105,90 TL ve 2 bilen 143.383 kişi ise 10,20 TL ikramiye kazandı.