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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Eylül Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

çekilişi, eskisine göre daha sık gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto ve Sayısal Loto olmak üzere iki farklı konsepte ayrılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün de şans oyunu tutkunları için merak konusu oldu.Milli idaresinde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi, çekilişin yapıldığı gün canlı olarak yayınlanıyor. Peki, tarihinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar hangileri oldu? Bu başlık altında, Çılgın Sayısal Loto hızlı bilet sorgulama ekranı ve Sayısal Loto sonuçları numara olarak yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 20.9.2020 14:04 ABONE OL
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Eylül Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Şans oyunları tutkunları, dün akşam gerçekleştirilen sonuçları ve kazandıran numaraları araştırıyor. Milli idaresine geçtiğinden bu yana, Sayısal Loto ve diğer şans oyunları çeşitlendi. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar hangileri oldu? Bu başlık altında, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama sayfası yer alıyor.

19 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 19, 25, 35, 47, 57, 85 ve joker 55 oldu. 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5+1 bilen de olmazken 5 bilen iki kişi 195.914,30 TL, 4 bilen 280 kişi 1.399,35 TL, 3 bilen 9.249 kişi 105,90 TL ve 2 bilen 143.383 kişi ise 10,20 TL ikramiye kazandı.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Eylül Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

KAZANDIRAN NUMARALAR!

19-44-45-61-71-87+83 (JOKER)

Milli Çılgın sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Eylül Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Çılgın çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı saat 21:30'da üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Eylül Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
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